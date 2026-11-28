Servizio pulizie ASL Brindisi e futuro Sanitaservice, la linea della UIL FP: Sì all’internalizzazione solo con tutela totale dell’occupazione, stop al precariato, verifica tecnica sul Business Plan e chiarezza sui reali costi della gara.

La UIL FP Brindisi ha il dovere di dire le cose con chiarezza, anche quando la propria posizione potrebbe sembrare fuori dal coro. Abbiamo già vissuto in passato e sappiamo bene chi rischia di pagare il prezzo di scelte sbagliate: i lavoratori.

In merito all’eventuale internalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie del Brindisino, la nostra posizione è netta: nessun lavoratore che abbia maturato diritti in virtù dell’articolo 4 del CCNL applicato o della clausola sociale possa essere lasciato indietro. Ogni eventuale processo di riorganizzazione deve garantire il rispetto delle tutele contrattuali, delle anzianità di servizio e dei diritti acquisiti.

La UIL e la UIL FP combattono quotidianamente il precariato e sostengono da sempre la necessità di garantire stabilità, dignità e serenità a chi lavora. Per questo riteniamo che il tema dell’internalizzazione non possa essere affrontato soltanto sotto il profilo economico e organizzativo, ma debba necessariamente partire dalla tutela occupazionale.

Oggi il servizio di pulizia e sanificazione è garantito da un determinato numero di operatori. Domani, secondo alcune ipotesi, il fabbisogno potrebbe ridursi anche del 30% circa. È proprio questo il punto che non può essere sottovalutato: non accetteremo che un’eventuale internalizzazione produca nuovo precariato o, peggio ancora, lasci lavoratori senza occupazione.

Non possiamo dimenticare che Sanitaservice ha già alle proprie dipendenze circa 180 lavoratori part-time, ai quali bisogna dare risposte concrete. Non sarebbe accettabile immaginare nuovi percorsi occupazionali senza affrontare prima le condizioni di precarietà e di part-time involontario che già interessano tanti dipendenti.

Proprio per evitare che il costo di queste scelte ricada ancora una volta sui lavoratori, proponiamo una soluzione concreta: prevedere espressamente, già nel bando di gara e secondo modalità giuridicamente compatibili, una retribuzione oraria minima inderogabile, al di sotto della quale non sia possibile scendere, come già previsto in analoghe iniziative nell’ambito della Regione Puglia.

La nostra posizione è realistica e responsabile: se l’internalizzazione del servizio di pulizia si farà, dovrà essere accompagnata da un progetto serio di tutela e stabilizzazione del personale, senza lasciare irrisolte le situazioni di precarietà esistenti. Le Sanitaservice non possono e non devono diventare un serbatoio permanente di lavoro precario.

Ci auguriamo, pertanto, che il business plan relativo all’eventuale internalizzazione venga elaborato sulla base di dati reali, di un’attenta valutazione del fabbisogno effettivo e della ricognizione di tutto il personale attualmente impiegato. Dovranno essere considerate le anzianità di servizio, le professionalità maturate e tutti i diritti acquisiti.

Vogliamo inoltre richiamare l’attenzione di tutti i lavoratori, nessuno escluso: alla luce della normativa regionale vigente e delle modalità con cui potrebbe essere realizzato il processo di internalizzazione, esiste il rischio concreto che anche centinaia di persone possano ritrovarsi, da un giorno all’altro, senza lavoro. Un rischio che deve essere affrontato con trasparenza, responsabilità e senza alimentare false aspettative.

Per queste ragioni, comunichiamo sin da ora all’Amministratore Unico di Sanitaservice e alla Direzione Generale della ASL di Brindisi che la UIL FP sottoporrà l’eventuale business plan all’esame di professionisti e tecnici competenti in materia amministrativa, economica e organizzativa. Vogliamo verificare la sostenibilità del progetto, ma soprattutto assicurarci che le scelte compiute non compromettano il futuro dei lavoratori già in forza a Sanitaservice e di coloro che potrebbero essere interessati dal processo di internalizzazione.

Allo stesso tempo, riteniamo doveroso fare piena chiarezza anche sui numeri reali della gara per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione (Deliberazione ASL Brindisi n. 3027 del 20/11/2026), evitando interpretazioni fuorvianti sulle cifre circolate:

Costo reale del servizio ordinario per 36 mesi: è pari a € 28.215.532,50 (IVA esclusa), corrispondente a € 9.405.177,50 all’anno, somma composta da € 28.200.000,00 di importo a base d’asta (€ 9.400.000,00/anno) e € 15.532,50 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 5.177,50/anno). Il totale complessivo del quadro economico di progetto: la cifra di € 71.233.096,80 rappresenta infine il tetto massimo comprensivo non solo di tutte le opzioni citate, ma anche dell’IVA al 22% e degli incentivi tecnici con relativa IRAP previsti per legge.

La sanità pubblica non si difende scaricando l’incertezza sulle spalle di chi ogni giorno tiene in piedi i servizi con dignità e sacrificio. Il lavoro non è una casella da spostare su un foglio di calcolo: è una vita dignitosa, la possibilità di creare una famiglia, di garantire il diritto alla casa ed il futuro di centinaia di famiglie che chiedono soltanto rispetto, dignità e certezze.

La UIL FP non è contraria all’internalizzazione. È contraria a un’internalizzazione che non garantisca diritti, occupazione e futuro a tutti i lavoratori coinvolti.