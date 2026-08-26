Servizio Sad e Adi Ambito 1 – La coop.va Sirio non paga gli stipendi da luglio

La Fisascat Cisl Taranto Brindisi esprime profonda preoccupazione e ferma protesta per il mancato pagamento delle retribuzioni, relative al mese di luglio 2026, a danno delle operatrici e degli operatori impiegati nei Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) dell’Ambito Territoriale 1 (Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni), gestiti dalla cooperativa soc. coop. a r.l. Sirio.

«Siamo di fronte a una situazione di estrema necessità ed urgenza. Le lavoratrici e i lavoratori del comparto continuano a garantire ogni giorno un servizio essenziale a tutela delle fasce più fragili della nostra comunità, ma sono ormai stremati – dichiara Mariella Vinci, segretaria generale Fisascat Cisl Taranto Brindisi – e ricordiamo che le operatrici e gli operatori utilizzano i propri mezzi per e gli spostamenti e l’assistenza a domicilio; il protrarsi del ritardo nel pagamento dello stipendio sta creando un paradosso insostenibile, poiché molti di loro non hanno letteralmente più la disponibilità economica per fare rifornimento di carburante nelle auto e raggiungere le case degli utenti. Non è ammissibile che il costo dell’efficienza del servizio pubblico debba ricadere sulle tasche del personale dipendente.»

Pertanto «chiediamo la corresponsione immediata entro e non oltre i prossimi giorni di tutte le spettanze maturate a luglio 2026 e qualora l’azienda Sirio non adempisse tempestivamente al pagamento degli stipendi, attiveremo formalmente tutte le procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva a tutela delle maestranze. Non esiteremo a coinvolgere gli enti committenti, a diffidare l’azienda e a mettere in campo ogni iniziativa di mobilitazione e tutela legale necessarie per garantire la dignità e i diritti di chi lavora» conclude la segretaria generale.