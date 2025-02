Servizio Sad e Adi Consorzio BR1 – Oggi incontro in Prefettura. incontro tra le parti il 4 marzo

SERVIZIO SAD ADI CONSORZIO BR1, BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI, GESTITO DALLA COOPERATIVA SIRIO INCONTRO ODIERNO IN PREFETTURA

I SINDACATI UNITARIAMENTE FP CGIL, FISASCAT CISL E UIL FPL DI BRINDISI, RINGRAZIANO LA PREFETTURA E COMUNICANO CHE:

Continua la procedura dello stato di agitazione, secondo quanto previsto dalla Legge 146/ 90 e s.m.i. Le OO.SS sospendono momentaneamente solo attività di protesta.

In seguito all’ incontro odierno alla Prefettura di BRINDISI, il Consorzio Br. 1, in qualità di committente del servizio, si è impegnato ad incontro concordato tra le parti, il 4 marzo 2025, presso la sede di via Balsamo, dei servizi sociali del Comune di Brindisi, per definizioni di accordo certo e determinazioni consequenziali.

Restano pertanto le richieste formali di verbali e documentazioni trasparenti, come da obbligo della pubblica amministrazione, in relazioni all’ appalto gestito dalla Cooperativa sociale Sirio che:

– non riconosce il tempo di spostamento come lavoro supplementare (art. 26 CCNL. COOP. SOCIALI)

-non riconosce il diritto di informativa alle OO. SS. e non si attiene alle disposizioni sottoscritte dalle parti nel verbale di cambio appalto e previsto nel bando di gara in riferimento alla gestione del personale.

– mancato rispetto degli orari del servizio previsti nel capitolato d’ appalto.

– mancata programmazione preventiva di turni di lavoro per conciliazione tempi di vita-lavoro delle dipendenti

– mancato adeguamento DPI – Dispositivi di protezione individuali, ausili e presidi previsti per la salute e sicurezza.

– definizione del rimborso chilometrico corrisposto unilateralmente, solo in maniera forfettaria.

Le scriventi quindi accettano di esperire ulteriore tentativo di conciliazione obbligatorio ai sensi delle leggi 146/90 e 83/2000, il 04 marzo 2025 presso la sede del Consorzio Br. 1 alle ore 15. OO così da permettere a queste OO.SS, qualora il tentativo di conciliazione fallisse, di poter indire manifestazioni di lotta successive, solo momentaneamente sospese.