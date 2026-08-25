Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. 3 persone arrestate per evasione, 4 denunciate per guida in stato di ebbrezza

Provincia di Brindisi (BR). Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. 3 persone arrestate per evasione e in esecuzione di ordinanza di aggravamento di misure cautelari, 4 denunciate per guida in stato di ebbrezza, guida con patente revocata e rifiuto di sottoporsi all’alcooltest.

Nel quadro di un’intensificazione dei controlli disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, le Compagnie dipendenti hanno condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto” su tutto il territorio provinciale. L’attività si è concentrata nelle aree della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo prioritario di prevenire la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio:

· a Fasano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Stazione:

– hanno denunciato una donna per guida in stato di ebbrezza, poiché alla guida di un’autovettura, coinvolta in un sinistro stradale senza feriti, sottoposta ad accertamenti mediante etilometro, è risultata positiva all’assunzione di alcool con un tasso pari a 2,08 gr/l. La patente di guida è stata ritirata;

– hanno denunciato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché sorpreso alla guida di un’autovettura privo della patente di guida poiché revocata;

– hanno segnalato all’autorità amministrativa tre uomini poiché, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo “ hashish ” e “ cocaina ”, che sono state sequestrate;

· a Carovigno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Stazione:

hanno denunciato un giovane poiché, controllato a bordo della propria autovettura, rifiutava di sottoporsi ad accertamenti mediante etilometro;

hanno sequestrato amministrativamente un motociclo di grossa cilindrata poiché, a seguito di controllo, è risultato sprovvisto della prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

hanno segnalato all’autorità amministrativa quattro giovani poiché, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo “ hashish ” e “ marijuana ”, che sono state sequestrate;

· a Francavilla Fontana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato una giovane per evasione poiché, sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare, veniva sorpresa sulla pubblica via senza giustificato motivo;

· a Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un giovane per evasione poiché, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato sorpreso nel centro abitato;

· a Ceglie Messapica, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con la custodia in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte con la misura cui era sottoposto;

· a San Vito dei Normanni, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un cittadino di nazionalità tunisina senza fissa dimora, domiciliato presso una comunità socio-educativa, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e sostituzione con la custodia in un Istituto di pena minorile emessa dal Tribunale per i Minorenni di Genova, a seguito dei ripetuti comportamenti antigiuridici posti in essere dal minore nei confronti degli operatori e degli altri ospiti della comunità.

Inoltre, sono state controllate 41 autovetture, identificate 104 persone, controllate 18 persone sottoposte agli arresti domiciliari e a misure di prevenzione e sicurezza, eseguite 3 perquisizioni, controllati 3 esercizi pubblici, elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirata una patente di guida.

In questo periodo estivo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno ulteriormente intensificato le attività di prevenzione e presidio, riservando un’attenzione particolare alle località a più alta concentrazione turistica.