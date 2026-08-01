Provincia di Brindisi (BR). Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. 8 persone arrestate e una denunciata per ricettazione, evasione, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, favoreggiamento della prostituzione e detenzione illegale di armi.

Nel quadro di un’intensificazione dei controlli disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, le Compagnie dipendenti hanno condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto” su tutto il territorio provinciale. L’attività si è concentrata nelle aree della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo prioritario di prevenire la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio:

· a Francavilla Fontana , i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato due giovani per ricettazione in concorso. I due sono stati sorpresi mentre scaricavano da un autocarro suppellettili provenienti da un trasloco, asportate il 29 luglio scorso in provincia di Taranto. Mezzo e refurtiva sono stati restituiti al legittimo proprietario;

· a San Pietro Vernotico , i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo per evasione poiché, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, non è stato trovato in casa al momento del controllo;

· a Oria , i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un uomo e una donna di nazionalità nigeriana in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Entrambi dovranno espiare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per favoreggiamento della prostituzione;

· a Carovigno , i Carabinieri hanno arrestato un uomo, già ai domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura di Brindisi. L’uomo è stato condannato a 2 anni e 7 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti, detenzione illegale di armi, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e guida con patente revocata (reati commessi a Carovigno e San Michele Salentino a partire dal 2017);

· a Ceglie Messapica , i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo per evasione poiché, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, si è allontanato dall’abitazione senza alcuna autorizzazione;

· a San Vito dei Normanni , i Carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione. Il provvedimento di aggravamento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte;

· a Tuturano , i Carabinieri della Stazione di Latiano, coadiuvati dai militari della locale Stazione, hanno arrestato un giovane in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dovendo espiare una pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per i reati di furto e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti per il pagamento commessi a Latiano e Brindisi nel 2018.

In questo periodo estivo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno ulteriormente intensificato le attività di prevenzione e presidio, riservando un’attenzione particolare alle località a più alta concentrazione turistica.