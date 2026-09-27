Provincia di Brindisi (BR). Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. Sei persone arrestate per rapina, furto aggravato, estorsione, maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza. Quattro denunce e nove persone segnalate all’autorità amministrativa per uso personale di stupefacenti.

Nel quadro di un’intensificazione dei controlli disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, le Compagnie dipendenti hanno condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto” su tutto il territorio provinciale. L’attività si è concentrata nelle aree della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo prioritario di prevenire la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio:

a Brindisi , i Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno arrestato un 54enne in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brindisi, poiché gravemente indiziato di 7 furti perpetrati nel periodo febbraio – luglio 2026 tra Mesagne e Brindisi, in danno di vari esercizi commerciali. Le indagini svolte dai militari, consistenti nell’acquisizione e nell’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali, hanno consentito l’identificazione dell’autore dei furti;

, i Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno un 54enne in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brindisi, poiché gravemente indiziato di 7 furti perpetrati nel periodo febbraio – luglio 2026 tra Mesagne e Brindisi, in danno di vari esercizi commerciali. Le indagini svolte dai militari, consistenti nell’acquisizione e nell’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali, hanno consentito l’identificazione dell’autore dei furti; a San Pietro Vernotico, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 21enne extracomunitario di nazionalità gambiana, irregolare sul territorio nazionale, per rapina in danno di un panificio. Il giovane, armato di coltello, dopo aver strappato dalle mani della cassiera la merce acquistata, si è dato alla fuga per poi essere bloccato subito dopo dai Carabinieri, immediatamente giunti sul posto a seguito dell’evento;

i Carabinieri della locale Stazione hanno un 21enne extracomunitario di nazionalità gambiana, irregolare sul territorio nazionale, per rapina in danno di un panificio. Il giovane, armato di coltello, dopo aver strappato dalle mani della cassiera la merce acquistata, si è dato alla fuga per poi essere bloccato subito dopo dai Carabinieri, immediatamente giunti sul posto a seguito dell’evento; a Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione:

hanno arrestato un 27enne poiché indagato per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della madre, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi;

un 27enne poiché indagato per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della madre, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi; hanno denunciato un 19enne poiché, controllato a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e di un coltello della lunghezza complessiva di 22 cm. Lo stupefacente e l’arma sono stati sequestrati;

un 19enne poiché, controllato a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e di un coltello della lunghezza complessiva di 22 cm. Lo stupefacente e l’arma sono stati sequestrati; hanno arrestato un 49enne per evasione poiché, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, è stato sorpreso nel centro abitato senza giustificato motivo, in violazione delle prescrizioni imposte;

un 49enne per evasione poiché, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, è stato sorpreso nel centro abitato senza giustificato motivo, in violazione delle prescrizioni imposte; a San Vito dei Normanni , i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un minorenne di nazionalità egiziana in esecuzione di un provvedimento di custodia in un Istituto penale minorile, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte con la misura cautelare cui era sottoposto;

, i Carabinieri della locale Stazione hanno un minorenne di nazionalità egiziana in esecuzione di un provvedimento di custodia in un Istituto penale minorile, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte con la misura cautelare cui era sottoposto; a Fasano , i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 52enne per furto aggravato, poiché aveva asportato da un noto centro commerciale generi alimentari, bevande e vari capi di abbigliamento, occultandoli all’interno del proprio zaino. La merce rinvenuta a seguito della perquisizione è stata restituita ai proprietari delle attività;

, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno un 52enne per furto aggravato, poiché aveva asportato da un noto centro commerciale generi alimentari, bevande e vari capi di abbigliamento, occultandoli all’interno del proprio zaino. La merce rinvenuta a seguito della perquisizione è stata restituita ai proprietari delle attività; a Torre Santa Susanna , i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un pregiudicato del luogo per violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, poiché sorpreso alla guida di un’autovettura con patente revocata, nonché sprovvisto della carta di permanenza;

, i Carabinieri della locale Stazione hanno un pregiudicato del luogo per violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, poiché sorpreso alla guida di un’autovettura con patente revocata, nonché sprovvisto della carta di permanenza; a San Pancrazio Salentino , i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 25enne per danneggiamento e insolvenza fraudolenta, poiché si è allontanato fraudolentemente da un’area di servizio dopo aver consumato alimenti e bevande, danneggiando altresì con la propria autovettura alcuni veicoli parcheggiati all’interno della stessa;

, i Carabinieri della locale Stazione hanno un 25enne per danneggiamento e insolvenza fraudolenta, poiché si è allontanato fraudolentemente da un’area di servizio dopo aver consumato alimenti e bevande, danneggiando altresì con la propria autovettura alcuni veicoli parcheggiati all’interno della stessa; a Francavilla Fontana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un giovane poiché, controllato alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo, successivamente sequestrato.

Complessivamente sono state controllate 32 autovetture, identificate 66 persone, elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada e segnalate all’autorità amministrativa 9 persone poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti del tipo “hashish” e “cocaina” per uso personale, sottoposte a sequestro.

Al termine del periodo estivo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno mantenuto costanti le attività di prevenzione e presidio, non abbassando l’attenzione sulle località a più alta concentrazione turistica.