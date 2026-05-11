Servono nuove tende per accogliere i migranti, trasferimento presso l’impianto sulla strada per Pandi differito di 20 giorni

“Il Comune ha dovuto acquistare quattro nuove tende e il trasferimento dei migranti presso l’impianto ex Nubile situato sulla strada per Pandi, nella zona industriale di Brindisi subirà un ritardo di una ventina di giorni”. Lo ha spiegato, nella mattina di oggi, lunedì 11 maggio 2026, l’assessore Ercole Saponaro che cura anche Politiche ed interventi per l’immigrazione. “Si era stabilito che il trasferimento procedesse a scaglioni – ha ricordato Saponaro -, con un primo gruppo di migranti che avrebbe trovato ospitalità presso nostre tende installate a cura di militari, mentre un secondo gruppo avrebbe utilizzato tende già presenti all’esterno del capannone in via Provinciale San Vito. Ora è accaduto – prosegue l’assessore – che gli esiti di un sopralluogo fatto dagli esperti hanno messo in evidenza che alcune tende di proprietà comunale sono inservibili. Per questo – ha dichiarato Saponaro – il Comune ha deciso di acquistarne 4 in accordo con il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica. Per il trasferimento definitivo, dunque – ha concluso – saranno necessari ancora 20 giorni”.