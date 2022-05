SESSISMO IN BASILICATA – ANTELMI (LEGA) SOLIDALE CON L’ASSESSORE MERRA

Indignazione per una frase irripetibile e volgarissima: «I gargarismi che devi fare… le ho consigliato I GARGARISMI DI PISELLO».

Frase rivolta dal consigliere di Fratelli D’Italia Rocco Leone(ex assessore alla Sanità con Forza Italia) all’assessore alle ìnfrastrutture e mobilità Donatella Merra.

Quella frase indelicata e sessista è stata pronunciata sul serio durante la votazione del consiglio della Regione Basilicata per l’elezione del presidente del parlamentino lucano.

A testimoniare l’accaduto c’è un video ed anche un audio.

Comportamenti come questi legittimano violenze psicologiche e sessuali contro le donne che giustificano i molteplici femminicidi che avvengono barbaramente ogni anno!

Immediate le dichiarazioni del Sen. @Roberto Marti, commissario regionale della Lega in Basilicata:

“La frase pronunciata dal consigliere Leone, peraltro in un contesto istituzionale, è tanto grave quanto volgare. Mi auguro ne seguano immediate scuse o conseguenti dimissioni”.

Dichiarazioni di sdegno e disapprovazione sono inoltre arrivate da più parti politiche nei confronti del consigliere di Fratelli D’Italia che hanno richiesto l’intervento della #Meloni.

Come #donna e Responsabile regionale del Dipartimento #PariOpportunità della Lega Puglia esprimo la mia totale e sentita solidarietà nei confronti dell’assessore Donatella Merra. Ilaria ANTELMI