Sesta edizione della Collettiva d’Arte al Porticciolo Turistico di Brindisi in memoria dell’artista Giuseppe Pisani

Pubblichiamo una riflessione dell’artista Tiziana Ricco sulle origini e sulla memoria storica dell’evento.

Giunge alla sua sesta edizione la mostra collettiva d’arte al Porticciolo, un appuntamento che in questa occasione si carica di una profonda commozione nel ricordo di Roberto Lacalaprice “socio storico e pilastro dell’associazione Diporto Brindisi” che ci ha lasciati prematuramente all’inizio di quest’anno, creando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

“A lui va il mio pensiero e la mia profonda gratitudine”. Proprio in queste ore, ho voluto ricordare la genesi profonda di questo progetto, che nacque anni fa da un’intuizione condivisa. Fu proprio grazie a Roberto Lacalaprice che avvenne il primo incontro tra Tiziana Ricco e il caro amico Giuseppe Pisani, anche lui storico socio del Porticciolo. Da quel dialogo e dalla comune sensibilità artistica scaturì l’idea originaria di dare vita ad una mostra collettiva sul territorio. Un’ idea che la stessa Ricco propose poi a M.D’Amici, per tradurre quella visione in un progetto concreto e organizzativo. “Custodire la memoria storica con onestà intellettuale l’origine profonda e i primi semi di un evento – Sottolinea Tiziana Ricco – è l’unico modo autentico per celebrarne il vero valore e il successo attuale. Con questo spirito di condivisione e profondo rispetto per le origini e per gli affetti che non ci sono più, auguro una buona mostra a tutti i partecipanti.

Tiziana Ricco