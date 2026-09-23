Sesta edizione di Ottobre Rosa a San Pancrazio Salentino

OTTOBRE ROSA A SAN PANCRAZIO SALENTINO (sesta edizione)
Insieme contro il cancro per la vita
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Giovedì 1° ottobre 2026 alle ore 19.00 in Piazza Umberto I inaugurazione dell’Ottobre Rosa.
Interverranno:
Dott.ssa ILARIA CORNACCHIA (Senologa ASL Brindisi);
Dott.ssa PAOLA VITALE (Dirigente Scolastica Istituto Scolastico Comprensivo “San Pancrazio Salentino”);
Dott.ssa PAOLA RIBECCO (Volontaria AIRC San Pancrazio Salentino “Insieme contro il cancro per la vita).
Alle ore 20.00 cerimonia di illuminazione di rosa della facciata del Palazzo Municipale.
Saluti istituzionali: Sindaco Dott. EDMONDO MOSCATELLI, Assessore alle Politiche Sociali Arch. MIMMA MAGGIORE.
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Coordinerà la serata Dott. Rino Spedicato, Referente Volontari AIRC San Pancrazio Salentino e Gruppo “Insieme contro il cancro per la vita”.
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SIETE INVITATI A PARTECIPARE.
Ottobre Rosa: mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno e alla prevenzione oncologica in generale, con il patrocinio del Comune di San Pancrazio Salentino.
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Gruppo di Volontariato “Insieme contro il cancro per la vita”.
Percorsi di prevenzione, sostegno alla ricerca, cultura della solidarietà, reti e relazioni. Da dieci anni collabora con la Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro. Da dieci anni in rete con associazioni e volontari perchè “da soli non si cammina più”.