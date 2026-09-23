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Sesta edizione di Ottobre Rosa a San Pancrazio Salentino

OTTOBRE ROSA A SAN PANCRAZIO SALENTINO (sesta edizione)

Insieme contro il cancro per la vita

Giovedì 1° ottobre 2026 alle ore 19.00 in Piazza Umberto I inaugurazione dell’Ottobre Rosa.

Interverranno:

Dott.ssa ILARIA CORNACCHIA (Senologa ASL Brindisi);

Dott.ssa PAOLA VITALE (Dirigente Scolastica Istituto Scolastico Comprensivo “San Pancrazio Salentino”);

Dott.ssa PAOLA RIBECCO (Volontaria AIRC San Pancrazio Salentino “Insieme contro il cancro per la vita).

Alle ore 20.00 cerimonia di illuminazione di rosa della facciata del Palazzo Municipale.

Saluti istituzionali: Sindaco Dott. EDMONDO MOSCATELLI, Assessore alle Politiche Sociali Arch. MIMMA MAGGIORE.

Coordinerà la serata Dott. Rino Spedicato, Referente Volontari AIRC San Pancrazio Salentino e Gruppo “Insieme contro il cancro per la vita”.

SIETE INVITATI A PARTECIPARE.

Ottobre Rosa: mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno e alla prevenzione oncologica in generale, con il patrocinio del Comune di San Pancrazio Salentino.

Gruppo di Volontariato “Insieme contro il cancro per la vita”.

Percorsi di prevenzione, sostegno alla ricerca, cultura della solidarietà, reti e relazioni. Da dieci anni collabora con la Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro. Da dieci anni in rete con associazioni e volontari perchè “da soli non si cammina più”.

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