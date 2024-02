Settantaduezerodiciannove: nuovo slancio per il collettivo di aziende sanvitesi

San Vito dei Normanni, 2 febbraio 2024 – Il collettivo di aziende e partite IVA Settantaduezerodiciannove volta pagina e si prepara ad affrontare un nuovo anno ricco di sfide e opportunità con un nuovo presidente e un direttivo giovane e intraprendente.

Dopo tre mandati consecutivi, Dino Ligorio, presidente fin dalla fondazione dell’associazione, lascia il testimone a Vincenzo Russo, che guiderà il collettivo nel 2024.

Un anno ricco di successi

Il 2023 è stato un anno di grande crescita per Settantaduezerodiciannove. Una grande famiglia che si arricchisce dal 2022 di altri dieci importantissimi componenti. L’associazione ha organizzato oltre 12 eventi e incontri formativi, tra cui:

Corso sulla celiachia

Evento conclusivo con Fabrizio Nigro a San Michele Salentino

Corso formativo con Stefano Quarta

Serata food per l’inaugurazione del presepe di Simone Saracino

Un 2024 ricco di collaborazioni e convenzioni

Il nuovo direttivo, composto da figure giovani e competenti, è già al lavoro per il 2024. Tra le principali novità, l’attivazione di collaborazioni e convenzioni con esperti del settore per offrire ai soci ancora più servizi e opportunità di crescita.

Un collettivo per fare rete e crescere insieme

Settantaduezerodiciannove è un collettivo nato con l’obiettivo di fare rete e agevolare la crescita delle aziende sanvitesi. Attraverso l’organizzazione di eventi, corsi formativi e convenzioni, l’associazione offre ai soci un contesto ideale per confrontarsi, scambiare idee e sviluppare nuove opportunità di business.

Un invito a tutti gli imprenditori sanvitesi

Il nuovo presidente Vincenzo Russo invita tutti gli imprenditori e le partite IVA di San Vito dei Normanni a unirsi al collettivo:

“Insieme possiamo fare la differenza. Settantaduezerodiciannove è un’associazione di imprenditori per gli imprenditori. Il nostro obiettivo è quello di creare una rete solida e collaborativa per far crescere le nostre aziende e il nostro territorio.”

Per maggiori informazioni

Per saperne di più su Settantaduezerodiciannove e sulle sue attività, è possibile visitare il sito web dell’associazione e seguire i canali social facebook ed instagram.

