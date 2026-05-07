Settimana della Croce Rossa: consegnata al Comune di Ostuni la Bandiera della CRI

Il Comune di Ostuni ha accolto questa mattina, presso Palazzo di Città, una delegazione della Croce Rossa Italiana in occasione della Settimana della Croce Rossa, ricorrenza dedicata alla promozione dei valori di solidarietà, umanità e vicinanza alle persone più fragili.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del Comitato di Ostuni hanno consegnato la Bandiera della Croce Rossa Italiana al Commissario prefettizio del Comune di Ostuni, dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria, e al Sub Commissario, dott.ssa Angela Barbato, quale simbolo di adesione ideale ai principi fondamentali del Movimento Internazionale.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di forte valore istituzionale e civile, volto a rinnovare il legame di collaborazione tra il Comune di Ostuni e la Croce Rossa Italiana, da sempre impegnata sul territorio in attività di assistenza, emergenza, inclusione sociale e supporto alla comunità.

Il Commissario prefettizio ha espresso parole di apprezzamento per il prezioso lavoro svolto quotidianamente dai volontari della Croce Rossa, sottolineando l’importanza del loro contributo a favore della collettività, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà e bisogno.