SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA DAL 7 AL 13 MARZO

Anche quest’anno ci sarà la Settimana Mondiale del Glaucoma e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Brindisi si impegna a programmare, dal 7 al 13 marzo 2022, le giornate dedicate alla prevenzione e all’informazione delle malattie oculari.

Molte sono le patologie oculari, ma in questo caso, approfondiamo il glaucoma, definito il “ladro silenzioso” della vista poiché risulta essere a lungo asintomatico sfociando in una malattia cronica degenerativa.

Il glaucoma rappresenta una tra le prime cause di cecità a livello mondiale dopo la cataratta. Si tratta di una patologia oculare correlata generalmente ad una pressione interna dell’occhio troppo elevata che, se non trattata, causa una riduzione del campo visivo fino ad una completa cecità. Quando la malattia si aggrava, il paziente avverte in modo inequivocabile il disturbo visivo, ma la prognosi è ormai in atto. Tuttavia, un controllo tempestivo di prevenzione consente generalmente di diagnosticare un glaucoma in fase iniziale o ancora non grave; pertanto, è necessario sottoporsi con regolarità a controlli oculistici almeno una volta l’anno.

Essendo una patologia che tende ad aggravarsi con l’età, sarebbe l’ideale, per chi ha più di 40 anni, sottoporsi a un controllo oculistico che comprenda check-up comprensivo di tonometria (misurazione della pressione interna all’occhio).

La sezione UICI di Brindisi, in occasione della settimana di prevenzione, ha fissato alcuni appuntamenti:

giovedì 10, distribuzione del materiale informativo presso viale Caravaggio angolo via Antonio Fontanesi (quartiere Sant’Elia) dalle ore 09:00 alle ore 13:00. giovedì 10, visite gratuite che saranno effettuate, su appuntamento, presso l’ambulatorio di Oftalmologia, del Distretto Socio-Sanitario n°1, via Dalmazia 3, ASL Brindisi, chiamando gli uffici della ns segreteria (tel.0831-526105). venerdì 11, visite gratuite che saranno effettuate, su appuntamento, presso l’ambulatorio di Oftalmologia, del Distretto Socio-Sanitario n°1, via Dalmazia 3, ASL Brindisi chiamando gli uffici della ns segreteria (tel.0831-526105). Intervista, ai medici specialisti che si metteranno a disposizione, per dare un loro contributo medico-informativo, attraverso le proprie conoscenze ed esperienze, riguardo all’argomento.

L’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Brindisi resta a disposizione per informazioni telefonando al numero: 0831-526105, all’indirizzo e-mail: uicbr@uici.it, alla pagina Facebook: UICI Brindisi, sul sito web: www.uicibrindisi.it o presso la nostra sede sita in via Dalmazia, 37.