Settimana nazionale della Dislessia – Al Santa Spazio Culturale di Brindisi apre lo sportello di ascolto e arriva la “Biblioteca vivente” sui DSA

In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia, in programma dal 5 all’11 ottobre, il Santa Spazio Culturale di Brindisi consolida la sua vocazione all’inclusione, all’aggregazione e al supporto alla persona. All’interno della programmazione della stagione Intrecci 26/27, la Biblioteca del Vicolo si fa promotrice di due importanti iniziative sul tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), realizzate in stretta collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia (AID) – sezione di Brindisi.

L’apertura dello Sportello “Aiuto Dislessia” È ufficialmente operativo il nuovo sportello di ascolto e aiuto dedicato ai DSA. Il servizio, interamente gestito dai referenti dell’Associazione Italiana Dislessia – sez. Brindisi, nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento reale sul territorio. Lo sportello è rivolto a genitori, docenti, operatori e persone con dislessia che desiderano ricevere informazioni, chiarire dubbi o semplicemente trovare supporto in un ambiente familiare e privo di giudizio. Il servizio è attivo ogni martedì e giovedì, dalle 14:00 alle 18:00, all’interno degli spazi della Biblioteca del Vicolo. Gli incontri sono gratuiti e avvengono esclusivamente su prenotazione. È possibile fissare il proprio colloquio inviando un messaggio WhatsApp al numero 0831 15 61 076 oppure tramite il form Calendar dedicato al link: https://calendar.app.google/V59MkbSdnr12N5wY8.

La tappa della Human Library: “I DSA raccontati in prima persona” Per celebrare appieno lo spirito della Settimana Nazionale, sabato 10 ottobre 2026, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, la Biblioteca del Vicolo (biblioteca pubblica di Brindisi situata in Via Santa Chiara 2) si trasformerà nello scenario perfetto per una delle tappe della Biblioteca Vivente promossa da AID. Con il tema “I DSA raccontati in prima persona”, l’evento adotta l’innovativo format internazionale della Human Library: i “lettori” non prenderanno in prestito libri di carta, ma persone in carne e ossa pronte a condividere il proprio vissuto. I partecipanti potranno sedersi di fronte a chi vive i DSA quotidianamente – studenti, adulti, genitori – ascoltando storie autentiche di sfide, strategie e successi. Un’occasione unica per fare informazione attraverso l’empatia e l’ascolto attivo, abbattendo gli stereotipi e la disinformazione legati ai disturbi dell’apprendimento.

Entrambe le iniziative confermano il valore profondo di Intrecci, una rassegna dove imparare significa prima di tutto fare rete e sostenersi a vicenda. Il progetto è ospitato e sostenuto da Santa Spazio Culturale, Biblioteca del Vicolo e dalla rete delle Case di Quartiere Brindisi. Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione alla Biblioteca Vivente o per prenotare un appuntamento presso lo sportello, la cittadinanza è invitata a consultare i canali social ufficiali dell’associazione o a utilizzare i contatti dedicati.