Settimane sociali Arcidiocesi di Brindisi. Convegno su “partecipazione e dialogo”

Convegno questa sera presso il Teatro don Bosco dei Salesiani sul tema “Al cuore della Democrazia con partecipazione e dialogo”. L’evento, che ha visto gli interventi di varie associazioni di volontariato, sindacali e di liberi cittadini, è’ stato organizzato dalla Pastorale sociale dell’Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni. Hanno introdotto don Mimmo Roma, che ha illustrato le finalità dell’iniziativa e in collegamento on line don Bruno Bignami, direttore dell’ufficio per i problemi sociali e del lavoro della CEI, Le conclusioni affidate all’Arcivescovo, mons. Giovanni Intini.