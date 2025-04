Settore pulizie ospedali – Il sindacato Cobas ha dichiarato lo stato di agitazione

Il Sindacato Cobas dichiara lo stato di agitazione dei lavoratori del settore delle pulizie degli ospedali ,appartenenti alle ditte Colser e Meridionale Servizi, per la reinternalizzazione del servizio nella Sanitaservice.

Oggi è il momento che le pulizie devono rientrare a Sanitaservice.

Questo dirà il Cobas a Bari domani, martedì 2 Aprile, durante lo svolgimento della audizione della terza commissione sanità proprio sul tema dell’appalto delle pulizie ;i Consiglieri Regionali Luigi Caroli e Renato Perrini chiedono di conoscere le intenzioni della Regione Puglia in proposito.

Il Cobas continua quindi nell’impegno di lottare insieme ai dipendenti/e Colser e Meridionale Servizi per raggiungere un obiettivo che oggi non è per niente scontato .

Il Cobas già anni fa ostacolò fortemente la sentenza del tribunale che annullava la assegnazione del servizio a Sanitaservice a favore delle cooperative.

Era il tentativo delle cooperative di annullare l’assegnazione a Sanitaservice delle pulizie in tutta la Puglia , ma il fenomeno si fermò solo a Brindisi.

La lotta dei lavoratori delle pulizie di allora portò la Regione e l’Asl Brindisina a trasferire tutto il personale di allora in altri settori di Sanitaservice con una grande operazione .

Il Cobas nei prossimi giorni organizza una manifestazione a Bari per costruire passo dopo passo il ritorno delle pulizie nella Sanitaservice , società di proprietà della ASL /Regione , così come avviene in tutte le altre ASL Pugliesi dando una buona e sana occupazione.