Sfilano i sogni allo 0831.Space di Brindisi – La Vie en Rose presenta: “La Nuit en Blanc”

21 settembre 2025 ore 19:30

L’eleganza, la moda e la magia del wedding si incontrano in un evento esclusivo: “La Nuit en Blanc”, la sfilata firmata dall’atelier La Vie en Rose, con sede in Via Ponte Ferroviario 33 a Brindisi.

Un appuntamento imperdibile, in programma per domenica 21 settembre 2025 alle ore 19:30, nella suggestiva cornice dell’0831.Space di Brindisi.

Una serata dedicata alla bellezza e allo stile, pensata per chi sogna un matrimonio che parli di sé: futuri sposi, professionisti del settore e amanti dell’alta moda.

In passerella: collezioni da sogno

Protagonisti della sfilata saranno i grandi nomi della moda sposa e sposo:

👰‍♀️ Justin Alexander – Raffinata visione internazionale per la sposa contemporanea

👰‍♀️ Vestae – Stile italiano puro, tra eleganza e personalità

👰‍♀️ Pronovias – La tradizione della haute couture spagnola, sinonimo di fascino ed emozione

👰‍♀️ Dalin – Abiti romantici e sofisticati per spose che vogliono distinguersi

🤵‍♂️ Petrelli Uomo – In esclusiva, la nuova collezione: un trionfo di tagli sartoriali, materiali ricercati e dettagli da red carpet

Collaborazioni d’eccellenza

A rendere unica “La Nuit en Blanc” sarà il contributo di professionisti del wedding e della creatività, che affiancheranno l’atelier La Vie en Rose per dar vita a un evento raffinato e coinvolgente:

🌸 La Vie en Rose Floral Design – Allestimenti floreali eleganti e scenografici

🍰 Sweet&Love – Fuochi pirotecnici

💄 Il Bello delle Donne, Luicia Cavallo, Noemi Livera, Miriam Di Mauro, Eupremio Carone Barberia – Beauty team per make-up e hair styling impeccabili

🍫 Chocomix – Delizie di cioccolato per un tocco goloso

📸 Andrea Romanazzi Photographer – Emozioni catturate attraverso l’obiettivo

Un viaggio nel mondo del wedding

“La Nuit en Blanc” non è solo una sfilata: è un invito a immaginare il giorno perfetto.

Un’esperienza immersiva nel mondo del matrimonio, dedicata a chi è alla ricerca dell’abito giusto per dirsi “sì”, tra ispirazione, stile e autenticità.

Un evento in cui moda, creatività e passione si fondono per dare forma ai sogni di ogni coppia.