Sfilano i sogni allo 0831.Space di Brindisi – La Vie en Rose presenta: “La Nuit en Blanc”

21 settembre 2025 ore 19:30
L’eleganza, la moda e la magia del wedding si incontrano in un evento esclusivo: “La Nuit en Blanc”, la sfilata firmata dall’atelier La Vie en Rose, con sede in Via Ponte Ferroviario 33 a Brindisi.
Un appuntamento imperdibile, in programma per domenica 21 settembre 2025 alle ore 19:30, nella suggestiva cornice dell’0831.Space di Brindisi.
Una serata dedicata alla bellezza e allo stile, pensata per chi sogna un matrimonio che parli di sé: futuri sposi, professionisti del settore e amanti dell’alta moda.
In passerella: collezioni da sogno
Protagonisti della sfilata saranno i grandi nomi della moda sposa e sposo:
👰♀️ Justin Alexander – Raffinata visione internazionale per la sposa contemporanea
👰♀️ Vestae – Stile italiano puro, tra eleganza e personalità
👰♀️ Pronovias – La tradizione della haute couture spagnola, sinonimo di fascino ed emozione
👰♀️ Dalin – Abiti romantici e sofisticati per spose che vogliono distinguersi
🤵♂️ Petrelli Uomo – In esclusiva, la nuova collezione: un trionfo di tagli sartoriali, materiali ricercati e dettagli da red carpet
Collaborazioni d’eccellenza
A rendere unica “La Nuit en Blanc” sarà il contributo di professionisti del wedding e della creatività, che affiancheranno l’atelier La Vie en Rose per dar vita a un evento raffinato e coinvolgente:
🌸 La Vie en Rose Floral Design – Allestimenti floreali eleganti e scenografici
🍰 Sweet&Love – Fuochi pirotecnici
💄 Il Bello delle Donne, Luicia Cavallo, Noemi Livera, Miriam Di Mauro, Eupremio Carone Barberia – Beauty team per make-up e hair styling impeccabili
🍫 Chocomix – Delizie di cioccolato per un tocco goloso
📸 Andrea Romanazzi Photographer – Emozioni catturate attraverso l’obiettivo
Un viaggio nel mondo del wedding
“La Nuit en Blanc” non è solo una sfilata: è un invito a immaginare il giorno perfetto.
Un’esperienza immersiva nel mondo del matrimonio, dedicata a chi è alla ricerca dell’abito giusto per dirsi “sì”, tra ispirazione, stile e autenticità.
Un evento in cui moda, creatività e passione si fondono per dare forma ai sogni di ogni coppia.