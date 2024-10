Sfilata di moda al Morvillo-Falcone

Fascino e moda al chiar di luna questa presso l’Istituto professionale Morvillo-Falcone di Brindisi. Così come in tutti gli istituti professionali italiani del settore tessile, il “Morvillo Falcone” ha ospitato una serata di moda e stile, con abiti confezionati dalle stesse studentesse. E le stesse hanno sfilato in passerella predisposta nell’Aula Magna della scuola diretta dalla prof. Irene Esposito. Oltre a tutti i genitori delle future stiliste erano presenti anche Annarita Gianniello, nota esperta di moda e del settore tessile, l’assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, Ercole Saponaro, altri dirigenti scolastici e i genitori di Melissa Bassi, la studentessa uccisa nell’attentato alla scuola del maggio 2012.