SFRUTTAMENTO SUL LAVORO – MANIFESTAZIONE DELLA COMUNITA’ AFRICANA

Nonostante le pessime condizioni meteo che hanno investito Brindisi sin dal primo pomeriggio, si e’ tenuta ugualmente, sia pur in maniera breve e contenuta nelle presenze, la manifestazione organizzata dalla Comunità africana, con il sostegno di associazioni e sindacati, per mostrare solidarietà alle comunità extracomunitarie che vivono a Brindisi. Un evento per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di vita di queste persone, sfruttate nei campi del nostro territorio. Una manifestazione in ricordo anche del giovane Toure, morto dopo aver lavorato al gelo per tantissime ore e in onore di tutte queste persone che sono continuamente sfruttate.