Sgombero sede ANCFARGL – Antonino: attesa risposta in Consiglio Comunale il 14 marzo

Nei giorni scorsi ho protocollato un’interrogazione consiliare per fare luce sulla vicenda dello sgombero della sede provinciale dell’ANCFARGL (Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione) di Brindisi.

L’Associazione, riconosciuta a livello nazionale, era assegnataria di un immobile comunale in Via Cittadella, ma da alcuni anni non poteva più accedervi a causa della dichiarata inagibilità dello stabile. All’interno erano custoditi arredi, documenti, attrezzature e una bandiera di grande valore storico e affettivo.

Il 21 febbraio scorso, l’ANCFARGL ha formalmente richiesto di poter accedere all’immobile per recuperare alcuni documenti. Solo in quel momento ha scoperto che tutti i beni erano stati spostati senza alcuna comunicazione.

Ho quindi chiesto al Sindaco e all’Assessore competente di chiarire:

Dove siano stati trasferiti gli arredi, i documenti e gli altri beni presenti nell’immobile;

Quali siano stati i criteri adottati per lo sgombero e chi abbia deciso la destinazione del materiale;

Quanto sia costata l’operazione e quale ditta sia stata incaricata per il servizio.

È inaccettabile che un’Associazione con un’importante storia alle spalle venga trattata in questo modo, senza alcun preavviso e senza alcuna trasparenza sulla gestione dei suoi beni.

Attendo ora la risposta ufficiale del Sindaco e dell’Assessore competente nel Consiglio Comunale del 14 marzo.

Alessandro Antonino

Consigliere Comunale – Impegno per Brindisi