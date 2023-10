SGURA NUOVO COORDINATORE DI “CON” AD OSTUNI

Giuseppe Sgura nominato coordinatore cittadino di “CON” Ostuni

Il movimento civico “CON” continua a radicarsi sul territorio regionale, provinciale e soprattutto comunale.

Dopo aver ricevuto l’incarico di commissario della provincia di Brindisi da Michele Boccardi, coordinatore regionale del movimento “CON”, durante una conferenza stampa tenutasi il 19 luglio 2023, l’ingegnere Angelo Melpignano ha iniziato a lavorare attivamente e con grande entusiasmo.

“Ho avviato un lavoro di ascolto e confronto in tutti i comuni della provincia al fine di strutturare il movimento politico in modo capillare, partendo da Ostuni dove alle scorse elezioni amministrative siamo stati presenti con una nostra lista ed ottenendo un ottimo risultato. Ad Ostuni, all’interno dell’amministrazione comunale guidata da Angelo Pomes, – ha dichiarato Angelo Melpignano – il nostro gruppo esprime l’assessore Niky Maffei, e il gruppo consiliare CON POMES conta due consiglieri comunali, Maristella Andriola e Salvatore De Pasquale. Questo fatto rappresenta per tutti noi motivo di grande orgoglio e ci esorta a mettere in campo un’organizzazione puntuale e radicata sul territorio, che sappia interloquire in maniera diretta con gli elettori. Da qui nasce l’esigenza di un coordinamento cittadino che ha individuato il suo riferimento nella persona di Giuseppe Sgura”.

Giuseppe Sgura è stato sempre un sostenitore attivo del nostro movimento sin dalla sua fondazione. Ha partecipato come candidato al consiglio comunale a diverse competizioni elettorali in Ostuni, compresa l’ultima in cui ha dato un grande contribuito alla creazione della lista. Nella vita di tutti i giorni, Sgura è un dipendente dell’ASL di Brindisi.

“Sono certo – ha continuato Melpignano – che Giuseppe Sgura, in qualità di coordinatore di CON nella Città Bianca, saprà coinvolgere il nutrito gruppo di sostenitori e simpatizzanti che ha portato sinora al nostro movimento politico importanti successi elettorali, alimentandone l’entusiasmo e l’interesse per la cosa pubblica. Per queste ragioni a Giuseppe Sgura esprimo la mia gratitudine per aver accolto l’invito ad assumere questo impegno e gli auguro buon lavoro nell’interesse della città”.