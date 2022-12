SHOW COOKING EVENT DAL PARTNER BAUX CUCINE PER LA CENA DI NATALE HAPPY CASA BRINDISI

CHRISTMAS NIGHT BIANCOAZZURRA ALLO STORE BAUX CUCINE, PARTNER HAPPY CASA BRINDISI.

Una serata speciale per ritrovarsi tutti insieme e augurarsi buone feste, ospiti dello show room BAUX Cucine a Faggiano (TA), Silver Sponsor per il quarto anno consecutivo della Happy Casa Brindisi.

Giocatori, staff tecnico e dirigenziale, soci dell’associazione ‘Brindisi Vola a Canestro’ e i rappresentanti degli oltre 115 partner biancoazzurri si sono riuniti nel clima festivo natalizio allestito presso lo store Baux diventato punto di riferimento per studi di architettura e di interior design.

L’azienda, nata a Taranto nella zona industriale di Faggiano, realizza cucine di alta qualità con materie prime dalle caratteristiche eccellenti e una produzione supportata dalle tecnologie più avanzate. All’interno dello show room è stato allestito un campetto da basket per dare vita a divertenti sfide tra giocatori e sponsor che si sono alternate nel corso della serata.

La cena, presentata da chef su cucine tecnologiche a vista, è stata impreziosita dai prodotti forniti dai nostri partner: acque oligominerali ‘Acqua Orsini’, cantina di vini ‘Cantine Due Palme’, selezioni di pane, taralli e focacce del ’Panificio Mille Sapori’.

Un ringraziamento doveroso a nome di tutta la società per la grande famiglia biancoazzurra sempre più numerosa a supporto del progetto NBB. Dopo la trasferta di Treviso in programma domenica, si tornerà al PalaPentassuglia il 26 dicembre a Santo Stefano per il derby del sud con Scafati.