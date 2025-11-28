Si accende la magia del Natale a Ostuni: dal 30 novembre prende il via il calendario delle iniziative con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza della Libertà

A Ostuni si accende la magia del Natale. Domenica 30 novembre, alle ore 19.00, con lo spettacolo di accensione del grande Albero di Natale in Piazza della Libertà prenderà ufficialmente il via il programma delle iniziative natalizie 2025-2026, un cartellone ricco di appuntamenti dedicati a famiglie, cittadini e visitatori.

L’allestimento di quest’anno è ispirato alla Stella Guida, simbolo di orientamento, speranza e comunità. Il progetto curato da Cube SpA trasforma, attraverso le scenografie luminose, la Città Bianca in un tessuto di riflessi e bagliori: da Piazza della Libertà a Piazzetta Sant’Oronzo, le facciate si ricoprono di stelle, le vie del centro si fanno percorso di meraviglia con installazioni diffuse. Il grande Albero, la Casa di Babbo Natale e i giochi di luce sulle architetture storiche compongono un insieme armonico che valorizza Ostuni e ne esalta l’identità, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza capace di emozionare e sorprendere.

Il calendario completo degli eventi per il periodo natalizio prevede numerose attività culturali, musicali e di intrattenimento, insieme ai mercatini, agli spettacoli per bambini, alle iniziative nelle biblioteche e agli appuntamenti organizzati dalle associazioni del territorio.

Tra gli eventi di punta spiccano i tre grandi concerti gratuiti che animeranno Piazza della Libertà a ridosso del Capodanno:

29 dicembre Vinicio Capossela, 30 dicembre Gaia Gentile, 31 dicembre la Notte di Capodanno con la band pugliese Terraross e dj set fino a tarda notte.

Il cartellone natalizio proseguirà fino al 6 gennaio con spettacoli, musica, attività per bambini, presepi, eventi tradizionali e iniziative diffuse in tutto il territorio comunale.

Il programma completo è consultabile sulle pagine social del Comune di Ostuni e sul sito istituzionale al link: https://www.comune.ostuni.br.it/novita/natale-a-ostuni-il-calendario-completo-degli-eventi/