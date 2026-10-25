Si accende la magia del Natale con il JoyLab Presepiale!

Anche quest’anno, saranno le mani, la passione e la creatività degli appassionati del presepe ad aprire ufficialmente le attività natalizie dell’Associazione Joy!

Torna a Brindisi, per la sua terza edizione, il JoyLab Presepiale, il laboratorio dedicato a chi ama l’arte del presepe e a chi desidera imparare o perfezionare le tecniche per realizzarlo: dalla progettazione all’assemblaggio, dal taglio del polistirene all’intaglio di muri e intonaci, fino agli applicativi su fuoco, fontana e impianto elettrico.

L’appuntamento è dal 6 all’8 novembre presso l’Istituto Comprensivo Marzabotto di Brindisi!

Il JoyLab Presepiale inaugura il calendario natalizio 2026, Joy People – La magia della gioia condivisa: un viaggio fatto di persone, passione e tradizioni da vivere insieme.

Le iscrizioni al laboratorio saranno possibili anche mercoledì 28 ottobre, dalle 17:00 alle 19:00, presso la sede dell’Istituto, in Viale Aldo Moro 2, Brindisi.

Per informazioni e iscrizioni, contatta i numeri:

320 7638941 – 329 1045006