SI AVVICINA SAN VALENTINO! UN “GRIDO D’AMORE”…

Riceviamo e pubblichiamo, con piacere, questo bel messaggio di una ragazza.

“Era martedì 1febbraio 2022, ore 17.30 circa. Per un attimo i nostri sguardi si sono incrociati. Non so cosa sia successo…Mentre ero in un negozio con una mia amica, guardavo fuori per rivedere quello sguardo…E ti ho visto passare, anche tu alla ricerca del mio. Eri a telefono, ma, comunque, sentivo che cercavi me. Poi ci siamo incontrati nuovamente, mi hai detto qualcosa, ma la mia timidezza ha avuto il sopravvento. Facendo finta di non sentirti, mi sono messa a guardare le vetrine. In questa era in cui tutto è freddo, scorrendo le foto di un social scegliamo se conoscere qualcuno. Noi no, due estranei che si guardano negli occhi e provano esattamente la stessa cosa, non possono almeno stringersi la mano? Vorrei poterti guardare di nuovo negli occhi, martedì 8 febbraio, alla stessa ora, presso l’ingresso “Porta di Mare”, Centro Commerciale Colonne”.

Come andrà a finire?