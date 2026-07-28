Si è conclusa con grande successo la prima edizione dell’”Ex Star Game”, il torneo di basket 3vs3 promosso da Ora Tocca a Noi APS in collaborazione con ASD Robur Brindisi, andato in scena nella serata di lunedì 27 luglio 2026 nello splendido playground di Piazza Santa Teresa.

L’idea di dedicare un torneo agli “ex giocatori” nasce dalla convinzione che, a Brindisi, la pallacanestro sia molto più di uno sport: è un patrimonio condiviso, capace di unire generazioni diverse e di far sentire parte della stessa comunità chiunque abbia vissuto il basket, dentro o fuori dal campo.

In poche settimane siamo riusciti a dare vita a una serata che ha richiamato centinaia di cittadini, tra giovani, famiglie e appassionati, trasformando il playground in un luogo di sport, incontro e condivisione. Per noi è stata la dimostrazione che, quando una comunità decide di fare squadra, può costruire occasioni autentiche di aggregazione e dare vita a qualcosa di bello per il territorio.

Tutto questo è stato possibile grazie alle tante persone e realtà che hanno creduto nell’iniziativa fin dal primo momento. La nostra gratitudine va innanzitutto a Gianpaolo Amatori e alla Robur Brindisi, che hanno condiviso questa sfida con entusiasmo e ci hanno accompagnato lungo tutto il percorso.

Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor Apulian Beach Club, Pizzeria Brunda, Mondatore Winery e Justweed, il cui sostegno ci ha permesso di trasformare un’idea in un appuntamento capace di coinvolgere l’intera città.

Lo stesso grazie va ai collaboratori, allo staff, agli arbitri e a tutte le persone che hanno dedicato tempo, energie e professionalità alla riuscita della serata.

Ed infine dobbiamo ringraziare tutte le squadre partecipanti, i giocatori e i locali che hanno scelto di mettersi in gioco insieme a noi: Barrique, Da Felle, Hospitale del Turista, La Plaza, Materia, Nota, Retrogusto, Spirito, Susumaniello e Typico.

Abbiamo dimostrato che insieme possiamo essere promotori di belle iniziative per il nostro territorio e che il nostro impegno comune è quello di costruire una città viva ed attrattiva per i suoi giovani.

Sul campo, il titolo della prima edizione è andato al Team Hospitale, vincitore della finale contro lo Spirito Daiquiri Team.

Il risultato più bello, però, è stato vedere Piazza Santa Teresa riempirsi di persone, entusiasmo e voglia di stare insieme. È da qui che vogliamo ripartire.L’obiettivo è far crescere l’Ex Star Game anno dopo anno, trasformandolo in un appuntamento sempre più atteso e continuando a promuovere, attraverso lo sport, momenti di partecipazione e condivisione per tutta la città.