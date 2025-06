Si è conclusa la quarta edizione del progetto “A scuola con il Pedibus”, promosso dall’Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi in collaborazione con il Comune, la ASL territoriale e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS). Un’iniziativa che ha avuto come referenti le maestre Roberta Petrone e Gianna Giarratano e che è diventata ormai una buona prassi educativa sul territorio, capace di coniugare sostenibilità ambientale, salute, autonomia e senso civico.

Il progetto, che ha preso il via l’11 marzo scorso, ha coinvolto quotidianamente le classi della scuola primaria dell’Istituto. Ogni mattina, alunni e alunne si sono riuniti in Piazzetta Virgilio, pronti a partire in gruppo verso la scuola, accompagnati da adulti volontari. Muniti di gilet catarifrangenti e sorrisi contagiosi, i piccoli protagonisti hanno percorso le vie della città a piedi, riscoprendone angoli e luoghi storici, imparando il valore della lentezza e della condivisione.

“Il Pedibus è molto più di un semplice tragitto verso la scuola. È un percorso educativo che insegna ai nostri alunni il rispetto delle regole stradali, la cura dell’ambiente e l’importanza dell’autonomia personale. Camminare insieme ogni mattina rafforza il senso di appartenenza, crea legami tra i bambini e promuove uno stile di vita sano e attivo. – ha dichiarato la Dirigente Scolastica, Patrizia Carra – È un progetto che ha avuto il merito di coinvolgere tutta la comunità scolastica, comprese le famiglie, stimolando riflessioni importanti sulle abitudini quotidiane e sull’uso consapevole dei mezzi di trasporto.”

“Durante i tre mesi di attività, – afferma la referente del progetto, la maestra Roberta Petrone – i gruppi di cammino hanno percorso tanti chilometri, sfidando il freddo, la pioggia e il vento con determinazione e allegria. Il progetto ha inoltre offerto momenti educativi legati alla sicurezza stradale, grazie al supporto dell’ANPS e degli agenti della Polizia Locale, e occasioni di approfondimento in classe sulle tematiche ambientali e urbane.”

Fondamentale è stato anche il ruolo dei genitori e dei volontari, che hanno reso possibile la realizzazione quotidiana del progetto, accompagnando i bambini lungo il percorso e condividendo con loro uno spazio di tempo prezioso e relazionale.

Il progetto si è concluso con una simbolica camminata finale che ha coinvolto tutti i partecipanti, celebrando il cammino fatto – non solo in senso fisico, ma anche educativo e civico.

“In un tempo in cui la fretta e l’automobile sembrano dominare le nostre giornate, il Pedibus rappresenta una scelta coraggiosa e consapevole – ha aggiunto la dirigente Carra – È un esempio concreto di come la scuola possa guidare il cambiamento culturale, promuovendo abitudini sostenibili e responsabili già a partire dai più piccoli.”

L’Istituto Comprensivo Commenda conferma la volontà di proseguire anche nei prossimi anni con questa esperienza, puntando al suo ampliamento e al coinvolgimento di un numero sempre maggiore di famiglie e classi.