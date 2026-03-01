Si è concluso con grande successo il 10° Seminario Nazionale di Pastorale Sociale



“Ogni Comunità Casa della Pace- LeoneXIV, Educare alla Pace e alla Nonviolenza”, è stato questo il tema del 10° Seminario Nazionale di Pastorale Sociale, organizzato dall’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), con il patrocinio del Comune di Brindisi, la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che si è tenuto a Brindisi, 26 febbraio-1°marzo 2026. Per quanto riguarda i primi due giorni, i lavori si sono svolti presso l’Autorità Portuale. Sabato e domenica, invece, i partecipanti, provenienti da varie regioni, si sono spostati nel Nuovo Teatro Verdi. Giornate importanti, con relatori che hanno saputo coinvolgere tutti con i loro interventi. Oggi, domenica 1 marzo, è stato approfondito un tema quanto mai attuale:”Giustizia riparativa e riconciliazione” con la prof.ssa Claudia Mazzucato, docente di diritto penale Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Una relazione molto interessante che è stata seguita con attenzione dai presenti. Tanti sono intervenuti con riflessioni intelligenti, perché la docente è riuscita a monopolizzare l’attenzione e la curiosità verso una tematica probabilmente poco dibattuta. È emersa l’importanza del mediatore che dovrebbe tentare di riparare i danni causati da un crimine e promuovere una possibile riconciliazione tra le parti coinvolte, piuttosto che la punizione del colpevole. Un approccio che coinvolge la vittima, il colpevole e la comunità nel processo di riparazione. La mattinata è proseguita con alcune proposte di letture e strumenti per approfondire e continuare, così, il cammino per “una pace disarmata e disarmante”, intrapreso in questi giorni. Un Seminario che si è rivelato di grande interesse e tanta è stata la partecipazione. Presente a tutti i lavori, don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, che ha seguito l’organizzazione delle quattro giornate con entusiasmo. Una bella opportunità per la nostra città avere potuto accogliere una manifestazione a livello nazionale. Anna Consales