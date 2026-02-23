Si è dimessa la Vice Sindaca Giuliana Tedesco

Ecco la nota diffusa da Giuliana Tedesco:

“In merito alle notizie diffuse in queste ore riguardanti un’indagine per fatti connessi esclusivamente alla mia attività professionale – e totalmente estranei alle funzioni istituzionali esercitate -, comunico di aver formalizzato le mie dimissioni dall’incarico di Vicesindaco del Comune di Brindisi.

Si tratta di una decisione assunta a titolo personale, con senso di responsabilità e nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza che devono caratterizzare chi esercita funzioni pubbliche.

Pur non essendovi alcun collegamento tra la vicenda oggetto di indagine e l’attività amministrativa svolta, ritengo doveroso compiere questo passo per garantire che l’attività amministrativa possa proseguire senza alcun condizionamento.

Ho piena fiducia nel lavoro della Magistratura e sono certa che la mia estraneità ai fatti contestati sarà presto chiarita nelle sedi opportune. Proprio per questo desidero potermi dedicare con la massima attenzione e la massima serenità alla mia difesa, nel rispetto delle Istituzioni e della città”.