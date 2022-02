SI E’ INSEDIATO IL NUOVO COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO DELLA COMPAGNIA DEI CC DI FASANO

Si è insediato il Tenente Diego Umberto REA, nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fasano.

Si è insediato al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano il Tenente Diego Umberto REA. L’Ufficiale, 30 anni, originario di Torino, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 2012 quale vincitore del concorso per Allievi Marescialli. Nel 2015 risulta vincitore del concorso ufficiali. Dopo il quinquennio di studi (due in Accademia Militare – 197° Corso – a Modena e tre presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma – promosso al grado di Tenente nel 2019), dal 2020 e fino al 6 febbraio 2022, ha prestato servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria in qualità di Comandante di Plotone e Insegnante. L’ufficiale è laureato in Scienze Giuridiche della Sicurezza.

Il Tenente Diego Umberto REA subentra al Tenente Gerardo MANZOLILLO, trasferito al Nucleo investigativo del Gruppo Carabinieri di Frascati (RM) quale Comandante della 1^ Sezione.