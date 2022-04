SI E’ INSEDIATO IL NUOVO COMANDANTE DELLA COMPAGNIA DI SAN VITO DEI CARABINIERI

Si è insediato il Capitano Vito SACCHI, nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni.

Si è insediato al Comando della Compagnia di San Vito dei Normanni il Capitano Vito SACCHI. L’Ufficiale, 36 anni, di origini campane, dopo il quinquennio di studi (due in Accademia a Modena e tre presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma), promosso al grado di Tenente nel 2016, fino all’agosto 2017, ha prestato servizio presso il Reggimento Carabinieri “Lazio” di Roma in qualità di Comandante di Plotone. Ha ricoperto l’incarico di Comandante di Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria dal 2017 al 2020 e successivamente, già promosso Capitano nel 2019, ha comandato il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Roma Parioli sino al mese di aprile 2022. L’ufficiale è laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche.Il Capitano Vito SACCHI subentra al Capitano Antonio CORVINO, trasferito alla Compagnia di Salerno quale Comandante.