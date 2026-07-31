Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali di Brindisi: Vincenzo Morra eletto Presidente

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Brindisi, che guiderà l’Ente nel quadriennio 2026–2030. Alla Presidenza è stato eletto Vincenzo Morra. Completano il Consiglio Federico Piliego, nominato Segretario, Fabrizio Birgitta, Tesoriere, e i Consiglieri Mirko Taveri, Valentina De Giorgio, Vincenzo Greco e Vincenzo Cagnazzo.

Nel suo intervento di insediamento, il Presidente Morra ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, indicando le priorità del nuovo mandato: tutela e valorizzazione della professione, rafforzamento del dialogo con le istituzioni, sostegno ai giovani professionisti attraverso percorsi di formazione e crescita, e accompagnamento della categoria nelle sfide dell’innovazione e della transizione digitale.

«Raccolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità. Lavoreremo in squadra per costruire un Ordine dinamico, inclusivo e autorevole, capace di essere un punto di riferimento per gli iscritti e per il territorio. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai giovani colleghi, affinché possano trovare nell’Ordine un luogo di opportunità, formazione e valorizzazione professionale.»

Il Presidente ha inoltre rivolto, a nome dell’intero Consiglio, un sentito ringraziamento al Presidente uscente Cosimo Piliego per la dedizione, l’equilibrio e il lavoro svolto negli anni alla guida dell’Ordine, sottolineando come il nuovo mandato si ponga in continuità con il percorso intrapreso, con l’obiettivo di affrontare le nuove sfide della professione e contribuire allo sviluppo del territorio.