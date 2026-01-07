Si e’ insediato il nuovo Prefetto di Brindisi Guido Aprea

Primo giorno a Brindisi del nuovo Prefetto, Guido Aprea. Nativo di Bari, e’ stato gia’ a Brindisi in Prefettura negli anni scorsi con altro ruolo e anche in Autorità Portuale come segretario generale. Conosce, quindi, già’ il territorio brindisino. Proviene dalla Prefettura di Massa Carrara. Nel pomeriggio ha incontrato la stampa per la conferenza di insediamento. Tra i punti trattati le vertenze occupazionali, la criminalità e anche un impegno sulla divulgazione della cultura della legalità. Altro aspetto che Aprea considera fondamentale il lavoro di squadra, sia all’interno della Prefettura, sia tra le altre istituzioni, enti locali, associazioni datoriali, parlamentari, politica. Con il suo predecessore Luigi Carnevale ha avuto uno scambio di opinioni sulle urgenze, pur non essendoci un vero passaggio di consegne.