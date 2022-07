SI E’ SFIORATA LA TRAGEDIA A FRANCAVILLA . MAMMA TENTA DI AVVELENARE IL FIGLIO E POI SI LANCIA NEL VUOTO

Si è sfiorata la tragedia a Francavilla Fontana, dove una mamma 41enne ha prima somministrato al figlio di sei anni un mix di detersivi e poi si è lanciata nel vuoto dal terzo piamo della propria abitazione. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno allertato 118 e carabinieri. Mamma e figlio sono stati condotti di corsa in ospedale a Brindisi dove versano in condizioni non gravi. Resta un mistero la ragione per cui ha tentato di farla finita, coinvolgendo nell’insano gesto anche il suo bambino.