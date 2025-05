Si è spento Giovanni Carbonella, politico e sindacalista brindisino

E’ venuto a mancare stamattina, all’età di 78 anni, l’ex parlamentare brindisino Giovanni Carbonella. Protagonista della vita politica brindfisina nelle file della Margherita, è stato per anni un punto di riferimento per il centro sinistra. In precedenza aveva svolto per decenni attività sindacale, fino a diventare segretario provinciale della Cisl.

In entrambi i ruoli, Carbonella ha difeso gli interessi della sua città a cui era legato da un sentimento fortissimo.

A tutti i suoi familiari vanno le più sentite condoglianze del nostro direttore Mimmo Consales e dell’intera redazione di Brindisitime.