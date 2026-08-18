Si è spento Lucisano, il re del cinema che aveva creduto in Brindisi…

Si è spento all’età di 98 anni Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico e figura centrale dell’industria audiovisiva italiana. A dare la notizia è stata la figlia Paola attraverso i social network.

Nel corso della sua carriera, Lucisano ha prodotto e distribuito oltre 600 film, spaziando dalla commedia al cinema d’autore, dal dramma al genere fantastico.

Un percorso costellato di riconoscimenti: cinque David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, il titolo di Cavaliere del Lavoro e due candidature agli Oscar.

Ma Fulvio Lucisano ha dedicato attenzioni anche alla città di Brindisi. E’ stata sua l’idea – e poi la sua realizzazione – di creare “Andromeda”, la grande Multisala del rione Bozzano. Un percorso costellato anche da mille difficoltà tecnico-burocratiche, ma alla fine la sua insistenza ha avuto la meglio e grazie proprio a Fulvio Lucisano Brindisi ha una struttura che offre spazi ed opportunità a tutti gli appassionati di cinema.