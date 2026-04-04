Si è tenuto ieri sera il primo Silent Party nella Città di Brindisi – Gianluca Quarta: Gli obiettivi prefissati sono stati centrati

Alle ore 23:30 circa, in netto anticipo rispetto a quanto previsto dalla vigente ordinanza comunale, la diffusione a mezzo impianto di amplificazione è stata spenta per lasciare spazio al “party silenzioso”.

I gestori hanno potuto continuare a garantire ai propri clienti un gradevole sottofondo musicale che gli avventori hanno potuto gradire fino a tarda notte e senza recare alcun disturbo della quiete pubblica.

Centinaia le persone che si sono riversate sotto i portici di Via Rubini durante la serata, per trascorrere un’emozione unica grazie anche alla possibilità di scelta del genere musicale preferito su tre distinti canali di trasmissione.

La movida si è trasformata in un attimo, da motivo di contesa a risorsa fondamentale per il territorio.

Sono queste e altre iniziative del genere che aiutano a rendere la città attrattiva, tanti sono stati infatti, i giovani della provincia che hanno popolato il centro cittadino nella serata di ieri.

Continueremo a lavorare per il territorio, creando sinergie positive che portino beneficio a tutti, magari regalando anche dei momenti di spensieratezza.

Un doveroso ringraziamento ai gestori di Typico, Materia e Barrique di via Rubini, per aver sposato il progetto.

Auspico per il futuro che l’amministrazione si faccia carico di iniziative del genere, che consentirebbero alla nostra città di compiere importanti passi in avanti nel riappropriarsi di quel ruolo centrale che il capoluogo di provincia deve rivestire.

Ciò che siamo, è ciò che facciamo…