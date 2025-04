SI è tenuto sabato il Congresso Cittadino di Fratelli D’Italia a San Pietro Vernotico.

L’occasione per la comunità di svolgere il primo congresso di FDI a San Pietro Vernotico giunge in un periodo felice per il partito nazionale ed europeo avendo un leader come Giorgia Meloni, nella storia d’Italia il primo Presidente de Consiglio dei Ministri donna.

Non di meno è il ruolo conquistato dall’Onorevole Raffaele Fitto quale vice Presidente del Parlamento Europeo che si giova del supporto territoriale di un gruppo coeso e collaborativo tra i quali possiamo annoverare gli Onorevoli Ventola, Gemma e Picaro con il Consigliere Regionale Luigi Caroli quale Presidente Provinciale di F.D.I. L’On. Picaro alle ultime elezioni europee, a San Pietro Vernotico, è stato il candidato più suffragato di tutte le liste.

Per la nostra comunità intendiamo avvenga una svolta ristabilendo la dialettica della Politica di partito e non il civismo che ha cancellato l’opportunità di dialogo e condivisione delle opinioni e ha spazzato via il confronto delle idee tra tutti i soggetti che compongono una collettività: è mancato il “sentire”, l’ascolto.

Ci assumiamo la responsabilità di chi ha operato, prima di noi con sacrificio, tra vittorie e sconfitte ma ha lottato per consentire a noi di esse qui e per essi noi portiamo il massimo rispetto civile e morale e ponendo le nostre opere e azioni come dono ereditario per chi verrà dopo come vuole la straordinaria tradizione della Destra Italiana.

Il motto che porteremo avanti è “non arrendersi mai” lottiamo per raggiungere gli obiettivi di crescita della comunità all’insegna della libertà, riformismo e cattolicesimo.

Mai più l’oscurantismo che ci ha attanagliato per un abbondante decennio e che ha determinato nessun vincitore, nessun beneficio ma solo una sconfitta a discapito dell’intera comunità.

Da oggi si cambia. La parola d’ordine è stata Lavoro nella pluralità delle idee ma con il massimo spirito di collaborazione, condivisione e confronto recuperando l’entusiasmo, l’impegno e la bellezza del fare Politica con il fine di sventolare la nostra bandiera a testa alta.

Massima sarà la collaborazione con le segreterie dell’intera provincia, del sud brindisino e del nord salento.

Il coordinamento cittadino è affidato all’ Arch. Giuseppe Di Taranto, il direttivo è composto dal Dott. Riccardo Montanile, dal Geom. Fabio Di Taranto, da Dott. Alberto Mangia, da Orlando Daniele.

Un ringraziamento ai numerosi partecipanti, agli amministratori provinciali e locali di ogni appartenenza politica, agli amministratori del comune di Cellino San Marco, del comune di Torchiarolo e della Città di Brindisi.

Ed infine, un doveroso e particolare ringraziamento lo vogliamo fare al Consigliere Regionale Luigi Caroli, Presidente Provinciale di F.D.I., all’ On. le Europarlamentare Chiara Gemma e alla Sindaca Maria Lucia Argentieri del nostro comune che ha portato i saluti istituzionali.

Il coordinamento cittadino