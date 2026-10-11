Si inaugura la nuova sede della Fondazione Ant a Fasano

L’evento previsto per mercoledì 14 ottobre alle ore 17.30. Presente la Presidente nazionale Raffaella Pannuti

FASANO – Una nuova porta si apre sulla solidarietà, sull’accoglienza e sulla vicinanza a chi affronta uno dei momenti più difficili della propria vita. Mercoledì 14 ottobre, alle ore 17.30, sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS a Fasano, in via Bovio n. 5/7.

Un appuntamento importante per la comunità fasanese, che segna una nuova tappa nel percorso di presenza e impegno della Fondazione sul territorio, da sempre al fianco dei pazienti oncologici e delle loro famiglie attraverso attività di assistenza, sostegno e solidarietà.

“Quando si apre una porta… ci sarà sempre ANT” è il messaggio scelto per accompagnare questa inaugurazione. Una frase che racchiude il significato più profondo dell’iniziativa: aprire una porta significa offrire ascolto, costruire relazioni, tendere una mano e ricordare a chi attraversa la malattia che non deve sentirsi solo.

La nuova sede vuole essere proprio questo: un luogo riconoscibile e accogliente, capace di rafforzare il legame tra la Fondazione e la comunità locale, valorizzando il prezioso contributo dei volontari e di quanti, ogni giorno, scelgono di dedicare tempo ed energie agli altri.

Alla cerimonia inaugurale interverranno Raffaella Pannuti, presidente nazionale della Fondazione ANT, la cui presenza rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno portato avanti sul territorio, e Alma Narducci, delegata ANT di Fasano, alla presenza delle autorità invitate in occasione dell’evento.

L’apertura della nuova sede sarà anche l’occasione per ribadire il valore di una realtà che, attraverso la propria attività, mette al centro la dignità della persona, il diritto all’assistenza e l’importanza di non lasciare sole le famiglie nel percorso della malattia.

La Fondazione ANT rivolge pertanto un caloroso invito a tutta la cittadinanza, alle associazioni, alle istituzioni e alle realtà sociali del territorio affinché partecipino a questo momento di condivisione.