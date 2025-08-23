Facebook Instagram
Si indaga sulla morte di un 31enne. Disposta l’autopsia

E’ avvolta dal mistero la morte di un giovane a San Michele Salentino. Il corpo senza vita del 31enne è stato trovato nella sua abitazione. L’allarme è stato lanciato dalla madre, preoccupata per l’assenza di contatti.

L’appartamento era chiuso a chiave e ora è sotto sequestro. I carabinieri hanno acquisito le immagini di una telecamera posta all’ingresso. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza, ma la Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

L’autopsia sarà eseguita dal medico legale Domenico Urso su incarico del PM Pierpaolo Montinaro. Il giovane lavorava come macellaio in un supermercato locale.

