Si parte con il torneo di basket under 13 “Brindisi porta del Salento”

E’ partita oggi, con l’arrivo delle prime squadre, l’undicesima edizione del Torneo di basket Under 13 “Brindisi Porta del Salento”, organizzato dall’Asd Robur Brindisi.

Quest’anno il torneo diventa un Memorial dedicato al compianto Massimo Dell’Aglio, tra i soci fondatori della società sportiva brindisina, prematuramente scomparso nei giorni scorsi.

Tante le novità: mentre si riconferma, come lo scorso anno, la partecipazione di una formazione proveniente dall’Algeria, per la prima volta dalla Toscana parteciperà il Centro Minibasket Di Rignano sull’Arno. Ma non è tutto: le semifinali e le finali, d’accordo con l’Amministrazione Comunale, si terranno nel centro storico di Brindisi, in piazza Santa Teresa, dove verrà allestito un campo di basket dall’azienda specializzata Ennova Solution del brindisino Gabriele Perrone. Ben 16 le squadre partecipanti: Rouiba Club Basketball (Algeria), Elite Basket Lecce, Aurora Brindisi, Asd Basket Fasano, Polisportiva Basket Martina Franca, Fortitudo Francavilla Fontana, Murgiabasket Santeramo in Colle, Virtus Mesagne, New Basket Brindisi, Magic Galatina, Asd Messapica Basket Ceglie, Basket Francavilla Fontana, Mensa Sana Mesagne, Pallacanestro Lupa Lecce e CentroMinibasket Rignano sull’Arno, oltre alla formazione organizzatrice Robur Brindisi.

La manifestazione vede il riconoscimento delle medaglie di bronzo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, il patrocinio della Provincia di Brindisi e dei comuni di Mesagne, Torre Santa Susanna, Fasano e del Comune capoluogo. E ancora il riconoscimento del CONI (con un messaggio istituzionale del Presidente Giovanni Malagò); della FIP (con il saluto ai partecipanti e alla città del presidente Giovanni Petrucci), del comitato regionale FIP, del CSI nazionale e regionale, dell’ASL di Brindisi, dell’Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni e del STP che assicurerà il trasporto dei piccoli atleti Algerini.

Il torneo si giocherà sui campi all’aperto di Brindisi (Parco Maniglio), Mesagne (Villa Comunale), Fasano (Campo esterno Scuola Pascoli) e Torre Santa Susanna (Villa Comunale ) da domenica 22 giugno sino a venerdì 27 giugno, con la finalissima e la cerimonia di premiazione (in piazza Santa Teresa), come di consueto, a personaggi del mondo dello sport, della cultura, della politica e del sociale che si sono particolarmente distinti nell’arco della propria attività.

“Il basket non è solo una pratica sportiva – afferma Toni Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi – ma anche un valido strumento di aggregazione sociale. L’arrivo di atleti, staff e familiari renderanno il nostro territorio un vivace crocevia di incontri ed energie. Sarà un’occasione unica per mostrare con orgoglio la bellezza di luoghi straordinari, sia paesaggistiche che monumentali e la varietà enogastronomica che ogni paese della nostra provincia è ricco”.

“Undici edizioni sono una consolidata tradizione – esordisce il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna – una realtà negli appuntamenti del basket giovanile nazionale. Brindisi abbraccia e accoglie gli atleti, gli allenatori, gli accompagnatori e le famiglie al seguito per un’esperienza di crescita integrale, sportiva, umana e culturale”.