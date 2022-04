SI PREPARA ANCHE A BRINDISI LA STAGIONE CONGRESSUALE DELLA UIL

Il Segretario generale della UIL Puglia Franco Busto ha incontrato a Brindisi il gruppo dirigente confederale e di categoria. L’occasione utile per aprire ufficialmente anche nella nostra città la stagione congressuale, così come deciso dagli organismi nazionali ad inizio 2022.

Il Segretario regionale Busto ha parlato delle iniziative e dei progetti della UIL, dei rapporti e le aspettative con le Istituzioni, delle problematiche di stretta attualità che stanno caratterizzando la Puglia e il territorio brindisino, delle emergenze occupazionali e produttive, della decarbonizzazione, delle opportunità che può offrire il PNRR, le aspettative sulla sanità, nel turismo, nei settori commerciali in crisi.

I Sindacati di categoria UIL, con le assemblee precongressuali di base che si svolgeranno sui posti di lavoro e nelle Camere Sindacali già convocate in tutta la provincia vedranno la partecipazione di lavoratori iscritti e pensionati. I vari Congressi territoriali comunali e provinciali rappresentano per tutta la nostra Organizzazione un momento di confronto, dialogo e riflessione con l’obiettivo di rinnovarla e adeguarla alle sfide che ci sono e che ci saranno nel mondo del lavoro, nella realtà socio-sanitaria e nel fragile settore assistenziale.

Sono molte le problematiche da affrontare sotto il profilo sociale, occupazionale, economico, ambientale ancora irrisolte nel nostro territorio ed ora, più che mai, esigono maggiori attenzioni e risposte da parte delle Istituzioni a livello locale, regionale e nazionale.

La politica del NO! a tutti i costi ha ridotto la nostra città e la provincia in condizioni veramente preoccupanti, ma nonostante tutto ancora non cambia la linea politica programmatica che si è rivelata fino a questo momento controproducente e dannosa.

Una fase importante anche dal punto organizzativo sta impegnando tutti i dirigenti della UIL che in questo modo riprendono concretamente contatto, dopo l’emergenza pandemica con i propri iscritti e con la comunità provinciale.

“Per la Pace e per il Lavoro” Il Congresso della Camera Sindacale Confederale di Brindisi si svolgerà 24 giugno prossimo.

Antonio Licchello