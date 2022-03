Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta all incrocio della morte alle ore 4 di questa mattina per un incidente stradale.

Un’auto Volkswagen Golf si è ribaltata alla rotonda dopo aver divelto il cordolo.

All’interno della Golf c’erano 4 persone, trasportate tutte in ospedale. Sul posto anche la polizia di stato.