Si schiantano con l’auto contro un albero. Tre ragazzi hanno perso la vita a Torchiarolo

Gravissimo incidente stradale sulla strada provinciale 85 che collega Torchiarolo alla marina di Lendinuso. Due ragazze ed un ragazzo (tutti di età compresa tra 18 e 21 anni), che viaggiavano a bordo di una autovettura Porche, a quanto pare presa a noleggio, sono andati a schiantarsi contro un albero, pare a velocità particolarmente sostenuta. Nell’impatto l’auto è stata avvolta dalle fiamme ed i tre occupanti sono rimasti imprigionati nell’abitacolo perdendo la vita. L’immediato intervento dei vigili del fuoco è servito ad estrarre i corpi dall’abitacolo, mentre il personale del 118 non ha potuto far nulla per strappare i ragazzi dalla morte. Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Torcharolo. La strada è stata chiusa al traffico per consentire al personale di servizio di intervenire in sicurezza.