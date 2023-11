SI VA VERSO UNA COMPLETA RIPRESA PRODUTTIVA NEL PETROLCHIMICO

A pochi giorni di distanza dall’esplosione verificatasi all’interno del Petrolchimico di Brindisi Versalis ha confermato la volontà di riprendere la produzione a pieno regime nel più breve tempo possibile. Nella stessa occasione, la delegazione di Versalis, così come conferma Confindustria Brindisi in una nota, ha ribadito il perfetto funzionamento dei sistemi di sicurezza, con la conseguente assenza di emissioni nocive in atmosfera.

L’impianto in cui si è verificata l’esplosione, in ogni caso, al momento resta sotto sequestro da parte della Magistratura.