SIAMO ALLE SOLITE – SCUOLE COMUNALI SENZA RISCALDAMENTO!

Sembra di viverte su “Scherzi a parte”. Anche quest’anno, infatti, evidentemente nessuno si è degnato di compiere delle verifiche sullo stato di “salute” degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici e quindi. In altri casi, invece, gli impianti sono stati trasformati per essere alimentati a metano, ma poi ci si è “dimenticati” di allacciarli alla rete di erogazione del gas e quindi ovviamente non funzionano.

Alla “Perasso”, ad esempio, l’impianto non è funzionante e quindi è stata annunciata la consegna di termoventilatori nelle classi. Il tutto, a condizione che vengano accesi per poco tempo e neanche tutti insieme perché il contatore non reggerebbe l’impatto. Ci si è cullati del bel tempo delle scorse settimane, ma adesso fa freddo, soprattutto per i bambini che devono rimanere seduti per tante ore.