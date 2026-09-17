“Siamo più connessi o più appesi?”: al Santa Spazio Culturale di Brindisi un evento per ritrovare l’equilibrio nell’era del Wi-Fi



Lunedì 21 settembre, la presentazione del doppio progetto editoriale di Rino Piroscia si trasforma in un format interattivo in 5 tappe per esplorare le nostre relazioni tra carta e digitale.



In una quotidianità in cui il tempo scorre lento sui fogli di carta per poi “scrollare” freneticamente sugli schermi, qual è la direzione giusta per non perdere noi stessi? È questa la domanda centrale che animerà l’incontro “Una vita appesa nell’era del Wi-Fi – Un ritorno in 5 passaggi per restare umani tra digitale e analogico”, in programma lunedì 21 settembre alle ore 18:20 presso il Santa Spazio Culturale (Yeahjasi) in Via Santa Chiara 2 a Brindisi.



L’evento prenderà le mosse dalla presentazione di due volumi complementari e interconnessi dell’autore Rino Piroscia (scrittore, podcaster ed esperto in politiche attive del lavoro). Il primo, Una vita appesa, esplora il valore dell’attimo e del silenzio della ragione per sconfiggere “l’egocentrismo dei like”. Il secondo, Nell’era del Wi-Fi, analizza il valore dell’istantaneità e la sfida di superare “l’autoreferenzialità dei post”.



Non si tratterà di una semplice presentazione letteraria, ma di un vero e proprio percorso a tappe guidato dal giornalista *Nico Lorusso*, che vedrà la partecipazione di figure di spicco per declinare il tema sotto diverse lenti:



-18:20 – Apertura: Mariagrazia Morleo (Presidente Pro-loco Brindisi) introdurrà il tema centrale ricordando che la tecnologia cambia, ma l’essere umano deve restare al centro.





– 18:25 – Dalla Distrazione alla Presenza: Ermelinda De Carlo (Prof.ssa Associata di Pedagogia Sperimentale) esplorerà come la lettura possa salvarci dal sovraccarico di notifiche.





– 18:35 – Dalla Navigazione alla Direzione: Francesco Mauro (Vice Presidente Yeahjasi Brindisi APS e Resp.le Biblioteca del Vicolo) affronterà il tema delle menzogne in rete e della necessità di non perdersi nei mondi digitali.





– 18:45 – Dalla Velocità alla Riflessione: Daniela Talà (Esperta politiche attive del lavoro) rifletterà su come ritagliare spazi per il pensiero profondo, spesso bloccato nelle pagine di un libro che non leggeremo mai.





– 18:55 – Dalla Mobilità alla Relazione: Toni Matarrelli (Presidente del Consiglio Regionale della Puglia) analizzerà l’impatto della rete e degli algoritmi sulle nostre coincidenze e sui nostri incontri umani.



A tirare le fila del confronto sarà lo stesso Rino Piroscia alle ore 19:15, in un focus finale dedicato all’Equilibrio, per costruire un ponte di interoperabilità tra le diverse generazioni (dai Boomer alla Gen Z e Beta).



A tal proposito, l’evento si distinguerà per un forte coinvolgimento del pubblico: i partecipanti saranno invitati a scoprire la propria “età generazionale” e a compilare un modulo tramite QR code per trovare il proprio “ascendente digitale”.



“Ieri eravamo appesi a un filo di rugiada. Oggi quel filo non si vede più: è il WiFi – ricorda l’autore – La vera sfida non è restare connessi, ma restare umani”.



L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutta la cittadinanza.



