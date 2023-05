SICUREZZA ALIMENTARE. D’ATTIS (FI): “A BREVE VICEPREMIER TAJANI E CHIEF WFP McCAIN IN VISITA A BASE ONU DI BRINDISI”

Nota del commissario regionale di Forza, l’on Mauro D’Attis.

“Brindisi torna al centro dell’attenzione internazionale: a breve il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, assieme alla nuova direttrice esecutiva del World Food Programme, Cindy McClaine, saranno a Brindisi per visitare l’importante base logistica dell’Onu. Lo ha annunciato il vicepremier oggi, a margine dell’incontro con McClaine, durante il quale hanno condiviso l’esigenza di rafforzare la loro collaborazione per garantire la sicurezza alimentare. È chiaro che, con tanta attenzione del governo per la città, per la base brindisina tutto ciò rappresenta e rappresenterà una straordinaria occasione di crescita. Ringraziamo ancora il vicepremier Tajani per il sostegno e la determinazione con cui sta supportando ogni azione utile allo sviluppo del nostro territorio”.