Sicurezza – D’Attis (FI): “A Brindisi serve uno sforzo in più. Ho incontrato il Prefetto”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

“Sulla sicurezza a Brindisi ci vuole un supplemento di sforzi da parte di tutti gli attori dello Stato. Per questo, nei giorni scorsi, ho incontrato il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, per fare il punto della situazione.

Abbiamo condiviso la necessità di interventi straordinari di ordine e pubblica sicurezza visti i troppi recenti episodi registrati a Brindisi città e in provincia che sono di mero vandalismo o, spesso, legati all’attività di gruppi criminali.

Confido, pertanto, nel lavoro di coordinamento del Prefetto e nella azione di tutte le forze dell’ordine e della magistratura per dare un segnale forte di sicurezza ai cittadini”.