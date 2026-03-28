Sicurezza – D’Attis (Fi): “Antimafia in Puglia e il 24 aprile il ministro Piantedosi in Puglia. Lo Stato c’è”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il 24 aprile il ministro Piantedosi sarà a Brindisi in occasione del l’inaugurazione di un’attività che si svolgerà all’interno di un bene confiscato alla mafia. Sarà una delle tappe pugliesi del ministro che ha subito accolto la nostra richiesta di venire in Puglia a conferma dell’attenzione che il governo ha per la nostra Regione. Una notizia che giunge a conclusione della missione della Commissione Antimafia: con la presidente Colosimo abbiamo incontrato i massimi rappresentanti dello Stato sul territorio competenti nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata: prefetti, magistrati e forze dell’ordine che quotidianamente portano a casa risultati importanti. Voglio garantire a tutti che l’attenzione ai fenomeni mafiosi, anche quelli che provano a infiltrarsi nella Pubblica Amministrazione, hanno trovato e troveranno sempre la stessa alta attenzione senza differenze di colore politico perché la lotta alla illegalità non ha bandiere di parte. Sono convinto che la missione in Puglia sia servita a rafforzare il concetto della difesa della legalità che è prima culturale e poi strumentale”.